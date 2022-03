Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Pfefferspray sichergestellt

Görlitz (ots)

Am Montagabend, den 29. März 2022, kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen 33-jährigen Polen an der Altstadtbrücke in Görlitz. Bei der Kontrolle wirkte der 33-Jährige nervös. Die Frage, ob er verbotenen Gegenstände mit sich führt, verneinte er. Als die Beamten in seinem Rucksack nachschauen wollten, versuchte er einen Gegenstand in seiner Unterhose zu verstecken. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Pfefferspray ohne erforderliche Kennzeichnung handelte. Der Pole erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Das Pfefferspray wurde sichergestellt.

