Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Trinkfestspiele" an der B 88

Kahla/Camburg (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland hatten es am Samstag drei Mal mit trinkfesten Verkehrsteilnehmern zu tun.

Während eine 66-Jährige mit ihrem Pkw in Großeutersdorf am Vormittag einen Verkehrsunfall verursachte, bei der die Unfallgegnerin mit dem Schrecken davon kam, hatte der Unfall für die Verursacherin weitreichende Konsequenzen. Sie musste ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben, da der Atemalkoholtest einen stolzen Wert von 2,36 Promille ergab.

Nur 2,5 Stunden später fiel einem Zeugen gegen 12:45 Uhr ein Autofahrer im Bereich einer Tankstelle von Kahla auf, der erhebliche Probleme beim Führen seines Fahrzeuges hatte. Der Grund dafür war schnell ausgemacht. Als der 43-Jährige das Tankstellengelände befuhr, wurde nicht etwa der leere Tank des Fahrzeugs befüllt, sondern der Durst mit Alkoholika gestillt. Folglich setzte er seine Fahrt fort und konnte kurze Zeit später durch die hinzugerufene Streife gestellt werden. Der präsentierte Wert von 2,13 Promille deckte sich mich dem Verhalten des zukünftigen Fußgängers.

Am anderen Ende des SHK war ein 51-Jähriger kurz vor 17 Uhr fußläufig auf der B 88 von Camburg in Richtung Naumburg unterwegs. Verkehrsteilnehmer sorgten sich auf Grund seines unsicheren Gangs und verständigten die Polizei. Bei Eintreffen der Streife des SHK waren die Kollegen aus dem Burgenlandkreis bereits fündig und hatten ihren ortsbekannten Trinker wohlbehalten nach Hause gebracht. Mit 2,53 Promille erreichte der Mann den Spitzenwert des Tages.

Zukünftig haben alle drei gemein, dass sie sich nur noch zu Fuß oder mit dem ÖPNV im öffentlichen Verkehrsraum bewegen dürfen.

