Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeistreife verhindert Brand

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag stellte eine Streife der PI Weimar einen, noch in der Entstehung befindlichen, Feld-/Wiesenbrand im Bereich der L 2139 fest. Markant hierbei war eine dreiköpfige Männergruppe, welche sich nur ca. 20 Meter entfernt in Richtung Gaberndorf bewegte. Nach Löschen des Feuers mittels des Handfeuerlöschers wurde die Gruppe angehalten, zum Sachverhalt befragt und deren Identität festgestellt. Auf Nachfrage gaben sich alle drei Personen ahnungs- und schuldlos. Aufgrund der unmittelbaren Tatortnähe und dem Fakt, dass sich im Nahbereich keine weiteren Personen aufhielten, ergab sich ein begründbarer Anfangsverdacht gegen diese Gruppe als Verursacher des Brandes bzw. der Brandgefahr. In einer nachfolgenden Durchsuchung konnten bei einem 19-Jährigen mehrere Knallkörper und Leuchtfackeln mit amtlicher Zulassung sowie ein Feuerzeug aufgefunden werden. Er selbst bestritt weiterhin jeden Vorwurf und verstrickte sich stattdessen in objektiv-fadenscheinigen Angaben - u.a. habe er diese Gegenstände zuvor in geringer Stückzahl von einem Freund erworben, um sich auf Silvester 2022 vorzubereiten. Folglich wurden die Feststellungen vor Ort beweissicher dokumentiert und ihm der Tatvorwurf bekannt gegeben.

