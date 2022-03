Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressiven Ehemann in die Schranken gewiesen

Weimar (ots)

Am Samstagnachmittag meldete sich eine 44-Jährige aus Schöndorf bei der PI Weimar und teilte mit, dass sie durch ihren gleichaltrigen Mann aus der gemeinsamen Wohnung geworfen wurde. Zuvor sei ihr der Wohnungsschlüssel abgenommen und das Mobiltelefon zerstört worden.

Zur Realisierung strafprozessualer Ermittlungen und Prüfung der Notwendigkeit gefahrenabwehrender Maßnahmen wurde, nach kurzer Rücksprache mit der Geschädigten, das Gespräch mit dem aggressiven Ehemann an der Wohnungstür gesucht. Dieser befand sich aus irrationalen Gründen verbal und nachfolgend körperlich derart in Rage, dass die auf Deeskalation angelegte polizeiliche Kommunikation unmittelbar einer adressatengerechten Verhaltensansage weichen musste. Zur Unterstützung des entschiedenen verbalen Auftretens der Beamten musste der Aggressor folgend durch Anwendung einfacher körperlicher Gewalt auf das Sofa gestoßen werden, wo dieser nach unsanftem Auftreffen merklich zur Ruhe kam - folgend war eine zielführende Kommunikation möglich.

Unter Einbeziehung der ebenfalls in den Sachverhalt als Zeugin involvierten Mutter der Geschädigten konnten etwaige Tathandlungen verifiziert werden, wobei bekannt wurde, dass es in der Wohnung zuvor lediglich zu einer versuchten Zerstörung eines Mobiltelefons gekommen sei. Das unsoziale Verhalten des Ehemannes habe seinen Ursprung in einer (aus)therapierten Drogenabhängigkeit und in der seinerseits vermuteten Untreue seiner Frau ihm gegenüber.

Schlussendlich wurde im Einvernehmen mit allen Beteiligten von einer polizeilichen Wohnungsverweisung des Aggressors aus Gründen der Verhältnismäßigkeit Abstand genommen. Ihm wurde unmissverständlich verdeutlicht, dass ein erneutes polizeiliches Erscheinen einen Unterbindungsgewahrsam zur Folge habe. Die Androhung weiterer Zwangsmaßnahmen erzielte Wirkung - für den Rest des Tages verblieb es am Einsatzort ruhig.

