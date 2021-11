Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Einbrecher in Hessen auf frischer Tat festgenommen

Stuttgart-West/Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Frankfurter Polizei haben am Donnerstag (25.11.2021) einen 46-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am 24.11.2021 mehrere Einbrüche in Stuttgart begangen zu haben (siehe Pressemeldung vom 25.11.2021 unter https://t1p.de/n5mk) Zivil eingesetzte Polizeibeamte beobachteten gegen 04.00 Uhr den 46-Jährigen, wie er in einen Schönheitssalon an der Voltastraße in Frankfurt einbrach. Als er die Räumlichkeiten wieder verließ, nahmen die Polizeibeamten den Mann fest. Bei der darauffolgenden Durchsuchung konnten sie mutmaßliches Diebesgut sicherstellen, welches aus den Einbrüchen vom 23.11.2021 bis 24.11.2021 in Stuttgart stammt. Der 46 Jahre alte wohnsitzlose rumänische Staatsangehörige, der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde im Laufe des Donnerstags (25.11.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Frankfurt dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

