Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Eingangstür aufgehebelt- Zeugen gesucht

Lippstadt- Benninghausen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 17. Juni, 15 Uhr und Montag, 20. Juni, 10.30 Uhr, in einen Kindergarten an der Dorfstraße ein. Sie hebelten eine Eingangstür auf und gelangten so ins Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941 91000 entgegen.(jb)

