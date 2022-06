POL-SO: Brandstiftung- Zeugen gesucht

Lippstadt (ots) - Am Samstag, um 20:40 Uhr, kam es an der Jakob-Koenen-Straße zu einem Unfall. Ein 40-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück war mit seinem Mercedes auf der Jacob-Koenen-Straße unterwegs. In einer Kurve kam das Auto durch überhöhte Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Geländer. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und sein 8-jähriger Sohn leicht verletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden von circa 15.000,- EUR. ...

mehr