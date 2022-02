Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zwei Unfälle auf der Bundesstraße

Nordhorn (ots)

Am Montag kam es auf der Straße Osttangente (B213) in Nordhorn zu zwei Unfällen. Gegen 13.15 Uhr war eine 27-Jährige mit ihrem Mini auf dem Beschleunigungsstreifen in Richtung Nordhorn unterwegs und beabsichtigte die Spur nach links auf die B213 zu wechseln. Dabei schätzte sie den Abstand zu dem Mercedes eines 77-Jährigen falsch ein. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten blieben unverletzt. Kurz darauf kam es zu einem weiteren Unfall auf der Bundesstraße. Der 26-jährige Fahrer eines BWM kam auf die Unfallstelle zu und bremste sein Auto ab. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 22-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Mercedes auf den BMW auf. Der 26-Jährige sowie seine 25-jährige Mitfahrerin und sein einjähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Auch der 22-jährige Mercedes-Fahrer erlitt leicht Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

