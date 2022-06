Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drogenkontrollen

Geseke (ots)

Am Samstagabend führte die Polizei an der Bürener Straße Verkehrskontrollen im Bereich der An- und Abfahrt zum dortigen "Stonedance" Festivals durch. Dabei wurden etwa 130 Fahrzeuge kontrolliert. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen Handel mit Betäubungsmitteln, da ein Besucher größere Mengen verschiedener Betäubungsmittel mit sich führte. Bei 19 Personen wurden Drogen beschlagnahmt. Außerdem wurden mehrere Anzeigen im Verkehrsbereich geschrieben. Zwei Fahrer saßen unter Drogeneinfluss am Steuer. Dabei viel zunächst ein 21-jähriger Autofahrer aus Büren auf. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und Kokain. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Im Auto konnten bei einer Durchsuchung Amphetamine aufgefunden werden. Diese wurden von den Beamten sichergestellt. Nur wenige Minuten später fiel ein 31-jähriger Autofahrer aus Geseke auf. Auch bei ihm fiel der Drogenvortest positiv aus. Er versuchte anschließend ein Tütchen mit Betäubungsmitteln vor den Beamten in seiner Unterhose zu verstecken. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde dem Geseker die Weiterfahrt verboten. (lü)

