Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 26-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Welver-Borgeln (ots)

Leicht verletzt wurde ein 26-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montag, 20. Juni, auf der Hammer Landstraße. Gegen 8.40 Uhr war der Welveraner mit seinem VW Polo in Richtung Hamm unterwegs. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landetet auf der Fahrerseite liegend in einem Graben. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.(jb)

