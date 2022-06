Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Schwerer Personenunfall - Selfie führt zum Stromschlag!

Kaiserslautern (ots)

Am 5. Juni 2022 gegen 00:50 Uhr wurde eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich am Bahnhof Einsiedlerhof ein Personenunfall ereignete. Die Streife begab sich unverzüglich zum Ereignisort, an dem bereits zwei Streifen der Landespolizei, die Feuerwehr sowie ein Rettungswagen inklusive Notarzt vor Ort waren. Ersten Ermittlungen zufolge hielt sich am Bahnhof Einsiedlerhof eine fünfköpfige Personengruppe auf. Zwei der Jugendlichen, im Alter von 17 und 18 Jahre, wollten nach Zeugenaussagen Bilder von sich auf einem abgestellten Güterwaggon fertigen. Hierzu begaben sie sich in den Gleisbereich und kletterten auf einen am Bahnsteig 2/4 abgestellten Güterwaggon. Als sich einer der Personen auf dem Waggon aufrichtete berührte dieser, vermutlich, mit seinem Arm die Oberleitungen und erlitt einen schweren Stromschlag. Durch diesen stürzte die Person von dem Waggon und fiel in den Gleisbereich. Die zweite Person, die sich noch auf der Leiter des Güterwaggons befand, konnte diesen Stromschlag ebenfalls verspüren, stieg jedoch im Anschluss von der Leiter herunter und begab sich in Richtung Bahnsteig. Da die Personengruppe sich nicht sicher war, ob der umliegende Bereich oder die verunfallte Person noch unter Strom standen, versuchten sie ihn aus sicherer Entfernung anzusprechen. Die Person blieb jedoch regungslos liegen und musste durch die eingesetzten Rettungskräfte reanimiert werden. Im Anschluss wurde diese schwerstverletzt ins Westpfalzklinikum Kaiserslautern zur weiteren Behandlung verbracht. Die zweite Person wurde ebenfalls zur weiteren Beobachtung und Untersuchung ins Westpfalzklinikum verbracht. In Anbetracht dieses schweren Unfalls möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass beim Verlassen der vorgesehenen Bereiche auf Bahnanlagen grundsätzlich Lebensgefahr besteht. Die Bahn-Oberleitungen haben eine Spannung von 15 000 Volt, das sind 65 Mal mehr als in der Steckdose zu Hause. Selbst eine Annäherung zur Bahn-Oberleitung genügt für einen Stromüberschlag und bedeutet, mit seinem Leben zu spielen!

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell