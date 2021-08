Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtrag zu Wohnhausbrand in Frankenthal

Frankenthal (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankental und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Nachtrag zur Pressemeldung vom 01.08.2021: https://s.rlp.de/M0pNI

Nach dem Wohnhausbrand in der Ruchheimer Straße in Frankenthal wurde am Mittwoch (04.08.2021) der Brandort durch Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen und einer Brandgutachterin untersucht. Bei der Begutachtung konnten keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung festgestellt werden. Vermutlich wurde der Brand durch einen technischen Defekt oder durch fahrlässiges Handeln verursacht. Das Haus, in welchem das Feuer ausbrach, ist nicht mehr bewohnbar. Auch das Nachbarhaus wurde durch das Feuer beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell