POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei E-Scooter-Fahrer unter Alkohol-/Betäubungsmitteleinfluss in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 08. April 2022, kontrollierten Beamte des PK Brake gegen 21:50 Uhr in der Genossenschaftsstraße in Brake einen 18-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der im Vorfeld versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter keinen Versicherungsschutz mehr aufwies. Der 18-Jährige war zudem noch im Besitz von Betäubungsmitteln unter deren Einfluss er auch noch stand. Daher erfolgte abschließend eine Blutentnahme.

Gegen 22:10 Uhr wurde in der Kirchenstraße in Brake ein anderer E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der im Vorfeld deutliche Unsicherheiten in der Fahrweise aufgewiesen hatte. Ursächlich hierfür war die starke Alkoholisierung des 29-jährigen Fahrzeugführers. Ein entsprechender Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,44 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde, bevor der Beschuldigte entlassen wurde. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie denselben Fahrzeugführer auf dem E-Scooter gegen 23:10 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße feststellten. Eine erneute Blutentnahme und ein weiteres Ermittlungsverfahren waren die Folge. Zudem wurde der E-Scooter zur Verhinderung einer weiteren Fahrt sichergestellt.

