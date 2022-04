POL-NMS: 220426-3-pdnms Unfallbeteiligter Radfahrer in Neumünster gesucht

Großharrie ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Ein 39 jähriger Motorradfahrer wurde am 23.04.2022 gegen 15.25 Uhr in der Straße Kleinharrier Redder in Großharrie bei einem Alleinunfall tödlich verletzt. Der Mann befuhr als letzter in einer Gruppe von Motorradfahrern die Straße Kleinharrier Redder, von der L 67 kommend in Richtung Schillsdorf. In einer leichten Linkskurve kam der 39 jährige Mann aus ...

