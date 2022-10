Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Kindergarten eingebrochen, Omnibus beschädigt, Verkehrsunfälle

Fellbach: In Kindergarten eingebrochen

Zwei Jugendliche wurden am Dienstagabend bei einem Einbruch in einen Kindergarten in der Kienbachstraße auf frischer Tat angetroffen. Die beiden 16 und 17-Jährigen waren dort über eine Balkontüre eingebrochen und haben dort eine Geldkassette an sich genommen, als sie kurz vor 23 Uhr von Mitarbeitern einer Reinigungsfirma überrascht wurden, die dort das Gebäude reinigen wollten. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst, konnten aber von der alarmierten Polizei unweit des Tatortes vorläufig festgenommen werden. Die entwendete Geldkassette sowie das vermeintliche Tatwerkzeug wurden von der Polizei sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich zwischenzeitlich wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

Backnang: Omnibus mit Ei beschädigt

Ein 43-Jähriger war am Dienstag kurz vor 23:00 Uhr auf der B14 mit einem Omnibus in Richtung Stuttgart unterwegs. Etwa auf Höhe eines dortigen Supermarktes warf ein Unbekannter ein Ei auf den Bus. Hierdurch wurde die Frontscheibe des Fahrzeuges beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Pfarr-Strum-Straße/Sebastian-Bach-Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 9.10 Uhr ein Unfall. Eine 53-jährige Fiat-Fahrerin stieß mit einem Pedelec-Fahrer zusammen, der hierbei stürzte und sich leicht verletzte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 1000 Euro.

Berglen: Zwei Radfahrer verletzt

Im Begegnungsverkehr auf dem Verbindungsweg zwischen Oppelsbohm und Rettersberg ereignete sich am Mittwoch kurz vor 7 Uhr ein Unfall, bei dem sich zwei Radfahrer leicht verletzten. Offenbar fuhren beide ohne ausreichende Weitsicht und hielten sich nicht an das Rechtsfahrverbot, weshalb beide frontal zusammenstießen. An den Rädern entstand beim Unfall bedeutender Sachschaden, der über 1500 Euro beziffert wurde.

