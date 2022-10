Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomaten aufgebrochen, Unfälle

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Unbekannte brachen zwischen Freitag, de, 30.09.2022 und Mittwoch, de, 05.10.2022 einen in der Dolanallee aufgestellten Zigarettenautomaten gewaltsam auf und entnahmen, sowohl die Zigaretten, als auch das darin enthaltene Geld.

Im selben Zeitraum und auf dieselbe Weise wurde im Komberger Weg ebenfalls ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Auch hier entnahmen die Täter die Zigaretten und das Bargeld.

Am Mittwoch, zwischen 2:00 Uhr und 3:00 Uhr gingen Täter auf ähnliche Weise vor und brachen einen Zigarettenautomaten im Ziegeleiweg auf. Aus diesem entnahmen sie

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0791 400-0.

Wolpertshausen: Motorradfahrer stürzt und wird leicht verletzt

Am Mittwoch gegen 15:30 Uhr befuhr ein 17-jähriger Yamaha-Fahrer die L2218 von Bühlerzimmern in Richtung Cröffelbach. Auf Höhe der ersten Rechtskurve stürzte er aufgrund eines Fahrfehlers. Der junge Fahrer rutschte aus der Kurve und landete hierbei im rechten Straßengraben. Der Leichtkraftradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde in eine Klinik für weitere medizinische Untersuchungen verbracht. An dem Yamaha-Leichtkraftrad entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Untermünkheim: Fahrzeug kommt von Straße ab und überschlägt sich

Ein 18 Jahre alter Audi-Fahrer war am Mittwoch gegen 23:15 Uhr auf der K 2575 aus Richtung Untermünkheim-Wittighausen kommend in Richtung Untermünkheim unterwegs. Rund 800 m nach Wittighausen, im Bereich einer leichten, abfallenden Linkskurve, kam der junge Fahrer mit dem PKW vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto fuhr eine etwa 10 Meter hohe, steile Böschung hinab und überschlug sich dabei. Letztlich landete der PKW über einem Bach auf dem Dach. Der 18-jährige Fahrer, sowie ein 18-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An dem PKW entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

