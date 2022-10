Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Zeugen zu Vorfall mit sexuellem Hintergrund auf einem Parkplatz gesucht - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Einbruch in Tankstelle

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 1.55 Uhr und 2.30 Uhr wurde in der Sulzbacher Straße in eine Tankstelle eingebrochen. Die Diebe entwendeten aus dem Verkaufsraum Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Weissach im Tal: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Mittwoch in der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Sandberg gegen einen Pkw VW und verursachte dabei erheblichen Sachschaden. Der Unfallverursacher, der den vorliegenden Feststellungen nach mit einem weißen größeren Fahrzeug unterwegs gewesen sein müsste, entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise hierzu erbittet die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090.

Fellbach: Unfallfluchten

Die Polizei Fellbach hat Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen, nachdem am Mittwoch in der Zeit zwischen 8 Uhr und 18 Uhr ein unbekannter Autofahrer in der August-Brändle-Straße gegen einen Pkw BMW gestoßen ist und anschließend sich unerlaubt entfernte. Der Unfallverursacher hinterließ ca. 1000 Euro Sachschaden. Eine weitere Unfallflucht hat sich im Laufe des Mittwochs in der Cannstatter Straße ereignet. Dort fuhr ein Unbekannter gegen den Pkw Peugeot, der hierbei an der Frontstoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf die unbekannten Unfallverursacher wird nun von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Korb: Auf Parkplatz onaniert

Am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann auf dem Sörenbergparkplatz von Backnang in Richtung Stuttgart in seinem Auto sitzen würde und onanieren würde. Mehrere Personen sollen um das Fahrzeug stehen und dem Mann zuschauen. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein 73-jähriger Tatverdächtiger in seinem Audi sitzend angetroffen werden. Die Hose des Mannes war zu diesem Zeitpunkt geöffnet. Zeugen, die den Vorfall beobachteten, sollten sich nun bitte mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung setzen, die ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses einleitete.

Waiblingen: Bei Unfall leicht verletzt

Am Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr befuhr eine 34-jährige VW-Fahrerin den Inneren Weidach und wollte in die Stuttgarter Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 19-jährige BMW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei sich ein 19-jähriger Beifahrer und eine 22-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zuzogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 12 000 Euro.

Weinstadt: Einbruch

Ein Dieb versuchte am Dienstag gegen 23:15 Uhr in ein Wohnhaus im Junkeräcker einzubrechen. Hierzu wollte er den Rollladen hochheben und verursachte ein lautes Geräusch, wodurch die Bewohner des Wohnhauses geweckt wurden. Der Täter flüchtete in der Folge vom Objekt. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell