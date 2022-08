Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (339/2022) Einbruch in Tankstelle in Walkenried - Diebe stehlen Zigaretten, Polizei fahndet nach silbernem BMW

Göttingen (ots)

Walkenried, Harzstraße

Dienstag, 16. August 2022, zwischen 23.00 und 23.40 Uhr

WALKENRIED (jk) - Durch die eingeschlagene Eingangstür sind Unbekannte Dienstagnacht (16.08.22) in Walkenried (Landkreis Göttingen) in den Verkaufsraum einer Tankstelle eingedrungen und haben eine noch unbekannte Menge Zigaretten gestohlen. Die mutmaßlich drei Täter flüchteten anschließend in einem vor dem Gebäude wartenden hochmotorigen, silberfarbenen BMW in Richtung Zorge. Weiteres ist nicht bekannt. Eine nach den Einbrechern eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Nach ersten Informationen wurde das Fahrzeug bereits einige Zeit vor der Tat von Zeugen in der Ortslage Walkenried gesichtet. Die Höhe des Gesamtschadens ist unbekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell