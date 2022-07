Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dransdorf: Einbruchsversuch in Reihenhaus - 31-Jähriger festgenommen

Bonn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (13.07.2022) nahmen Beamte der Polizeiwachen Innenstadt und Ramersdorf einen mutmaßlichen Einbrecher in Bonn-Dransdorf fest.

Zur Tatzeit gegen 00:10 Uhr hatten die Bewohner eines Reihenhauses an der Carl-Duisberg-Straße auf einer Überwachungskamera zwei mutmaßliche Einbrecher auf ihrem Grundstück beobachtet. Mehrere Streifenwagenbesatzungen wurden sofort zum Tatort entsandt, umstellten das Haus und nahmen einen 31-jährigen Tatverdächtigen im Gartenbereich vorläufig fest. Seinem Mittäter gelang die Flucht, er wurde auch bei einer Absuche des Nahbereichs mittels Wärmebildkamera nicht mehr angetroffen. An dem Wohngebäude stellten die Beamten einen hochgeschobenen Rollladen und Hebelspuren an einem Fenster fest. Nach bisherigem Sachstand gelangten die Tatverdächtigen nicht ins das Objekt.

Der 31-Jährige, der bereits wegen gleichgelagerter Fälle polizeibekannt ist, wurde ins Polizeipräsidium gebracht. Nach ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 13 am Mittwochmorgen die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen, die derzeit noch andauern. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen zweiten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

