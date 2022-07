Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Unbekannte entwendeten Fahrradträger - Verdächtiger beobachtet

Bad Honnef (ots)

Ein 75-jähriger Mann musste am gestrigen Montag (12.07.2022) bei der Rückkehr zu seinem Pkw feststellen, dass Unbekannte den auf der Anhängerkupplung montierten Fahrradträger (Marke Thule) abmontiert und entwendet hatten. Der Geschädigte hatte seinen grauen Mercedes in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr auf einem Parkplatz an Endhaltestelle der Straßenbahn an der Rheinpromenade in Bad Honnef abgestellt.

Bei der Aufnahme des Sachverhaltes bemerkte die alarmierte Streifenwagenbesatzung auf dem Parkplatz einen weißen Ford Focus mit montierten Fahrradträger, der augenscheinlich von den Unbekannten ebenfalls angegangen worden war. Die stromführenden Kabel wurden gelöst und das Schloss des Trägers war bereits gebrochen.

Der 75-Jährige hatte bei seiner Rückkehr zu seinem Fahrzeug einen Verdächtigen beobachtet, der wie folgt beschrieben werden kann:

- Etwa 175 cm groß, ca.35 Jahre alt, Kurzhaarschnitt, trug Sonnenbrille und ein weißes Shirt mit einer blauen Palme auf dem linken Ärmel

Der Verdächtige verließ den Parkplatz mit einen schwarzen SUV oder VAN.

Die Bonner Polizei nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Zur Verhinderung von Diebstählen der angebauten Heckträger gibt die Polizei folgende Tipps:

- Informieren Sie sich vor der Montage eines Trägersystems über die möglichen Sicherungsmöglichkeiten und nutzen Sie diese.

- Prüfen Sie weitere Sicherungsmöglichkeiten (z.B. zusätzliche Befestigungen/Sicherungen über die Abschleppöse).

- Lassen Sie ihr Fahrzeug mit angebautem Heckträger nach Möglichkeit nicht zur Nachtzeit auf unbeaufsichtigten Parkplätzen stehen.

- Informieren Sie nach einem Diebstahl schnellstmöglich die Polizei.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell