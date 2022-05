Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 27.-29.05.2022

Simmern/Hunsrück (ots)

Simmern - Hunsrück

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der B327 im Bereich des Bundeswehrgeländes zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein alleinbeteiligter PKW kam in einer Linkskurve vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Sperrzaun und blieb letztlich auf der Seite liegend im Unterholz stecken. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird eine Atemalkoholkonzentration von über 2 Promille festgestellt. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer und der Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in Koblenzer Krankenhäuser gebracht. Neben einem längeren Klinikaufenthalt erwartet den Fahrzeugführer ein Strafverfahren und den Entzug der Fahrerlaubnis.

Trunkenheitsfahrt

Am selben Morgen wurde ein Verkehrsteilnehmer in Simmern kontrolliert, welcher nach dem Besuch des Maimarktes am Vorabend sich und sein Fahrzeug nach Hause fahren wollte. Es stellte sich heraus, dass dieser seinen Alkoholkonsum falsch einschätzte. Ein Vortest ergab einen Restalkohol von über 1,1 Promille. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

Maimarkt 2022

Bis zum Sonntagmittag verzeichnete die Polizeiinspektion Simmern ein im Großen und Ganzen friedliches Maimarktwochenende. Lediglich in den Abendstunden kam es auch aufgrund der steigenden Alkoholisierung zu vermehrten Streitigkeiten, welche meist allein durch die Polizeipräsenz geschlichtet werden konnten.

