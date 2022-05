POL-PDKO: Tankbetrug (Zeugenaufruf)

Bendorf (ots) - Sachbeschädigung an KFZ in Bendorf Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem VW Bus in der Sayner Straße die Heckscheibe eingeschlagen. Ob die Täter beabsichtigten das Fahrzeug zu beschädigen oder möglicher Weise sogar in dieses einzubrechen um Gegenstände zu entwenden ist derzeit nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern ...

mehr