Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach vom 27.05.2022 - 29.05.2022

Andernach (ots)

Sachbeschädigung

In der Zeit vom 25.05. - 27.05.2022 kam es in Weißenthurm am alten Bahnhof zu einer Sachbeschädigung durch bislang unbekannte Täter. Zwei Scheiben wurden im rückwärtigen Bereich eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizei Andernach.

versuchter Kraftfahrzeugdiebstahl

In der Zeit vom 25.05. - 28.05.2022 versuchten unbekannte Täter einen PKW in der Kärlicher Str. in Kettig kurzzuschließen. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei Andernach.

