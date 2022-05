POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht zwischen Gödenroth und Beltheim

B9 - Höhe Ehrenthaler Werth (ots) - Am Sonntag, dem 22.05.2022, kommt es gegen 18:45 Uhr auf der B9, Höhe der Rheininsel "Ehrentahler Werth", zu einem riskanten Überholmanöver durch ein Wohnmobil, trotz Gegenverkehr. Das genannte Wohnmobil sowie der zunächst vorausfahrende PKW befahren am besagten Tag die B9 aus Richtung Bingen in Fahrtrichtung Koblenz. Vermutlich ...

mehr