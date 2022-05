Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Betrunkene werfen Flaschen auf Fahrbahn

Bendorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag warf ein hochgradig alkoholisiertes Paar Glasflaschen auf die Fahrbahn der Koblenz Olper Straße in Bendorf. Die Scherben wurden von mehreren Fahrzeugen durchfahren. Eine Fahrerin meldete sich später bei der Polizei, da mindestens ein Reifen ihres PKW beschädigt wurde. Ob noch weiterer PKW beim Durchfahren der Scherben beschädigt wurden war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Mögliche Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei in Bendorf in Verbindung zu setzten.

