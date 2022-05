Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Andernach, Mi., 25.05.2022 - Do., 26.05.2022, 11:30 Uhr

Andernach (ots)

Seniorin Geldbörse entrissen - Zeugenaufruf Andernach: Am Mittwochvormittag, gegen 09:30 Uhr, befand sich eine 86-jährige Frau im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße, auf dem Weg zu einem Einkaufsmarkt. Hierbei nahm sie vorab ihre Geldbörse in die Hand, um einen Einkaufszettel herauszunehmen. Diesen Zeitpunkt nutzte ein bisher unbekannter Täter und entriss der Seniorin gewaltsam die Geldbörse. Der junge, männliche Täter flüchtete im Anschluss. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Seniorin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten. Mit frisiertem Roller unterwegs - Fahren ohne Fahrerlaubnis Kettig: Am Mittwochnachmittag, wurde auf der K 87, durch eine Streife der Polizei Andernach, ein Roller kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er technisch manipuliert war und somit schneller lief. Der 16-jährige Fahrer war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Zweirad wurde sichergestellt und die Erstellung eines Gutachtens in Auftrag gegeben. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Bei Zusammenstoß verletzt Mülheim-Kärlich: Am Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Pkw- Fahrer die Bahnhofstraße, in Richtung L 125. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw eines 37-jährigen Mannes. Der 38-jährige Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bei dem Zusammenstoß wurde ein Sachschaden im unteren 5-stelligen Bereich verursacht. Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt Andernach: Am Mittwochnachmittag, gegen 15:20 Uhr, wurde ein 6-jähriges Kind auf der Werftstraße beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Das Kind lief nach bisherigem Ermittlungsstand hinter einem haltenden Bus auf die Straße, hierbei kam es trotz sofortigem Bremsvorgang des Pkw (43-jähriger Fahrer) zum Zusammenstoß mit dem Kind. Das Kind wurde verletzt und nach einer Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es bestehen keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Am Pkw entstand kein Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit bis ca. 16:30 Uhr gesperrt. Im Einsatz befanden sich neben dem Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, Kräfte der Feuerwehr Andernach, sowie die Polizei Andernach. Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei Andernach noch insgesamt 11 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde.

