Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 22-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Montag, 10. Januar, gegen 9 Uhr, auf der Hammer Straße Ecke Stockumer Straße leicht verletzt.

Der Radfahrer aus Hamm war auf der Hammer Straße in Richtung Osten unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Mann aus Hamm, der in seinem Ford auf der Carl-Goerdeler-Straße in Richtung Süden fuhr.

Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2200 Euro.(hr)

