Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: gef. Körperverletzung in Mülheim-Kärlich, Bachstraße,

Andernach (ots)

Am 27.05.2022, gegen 00:05 Uhr, bat die Rettungsleitstelle, hiesige Dienststelle, um Entsendung einer Streife, wegen einer Körperverletzung in Mülheim-Kärlich, beim dortigen Brauhaus. Vor Ort konnte der 45- jähriger Geschädigte angetroffen werden, der bereits im Rettungswagen versorgt wurde. Dieser wurde mittels einer Flasche niedergeschlagen und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er hatte starke Verletzungen im Gesicht. Lebensgefahr bestand nicht. Der Verletzte wurde in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Zeugen die Angaben zum Vorfall oder zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Andernach, unter der Rufnummer 02632- 921-0, wache.piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell