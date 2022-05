Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Bendorf für das Wochenende 27.05. - 29.05.2022

Bendorf (ots)

Sachbeschädigung an KFZ in Bendorf

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an einem VW Bus in der Sayner Straße die Heckscheibe eingeschlagen. Ob die Täter beabsichtigten das Fahrzeug zu beschädigen oder möglicher Weise sogar in dieses einzubrechen um Gegenstände zu entwenden ist derzeit nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern werden an die Polizei Bendorf erbeten.

Diebstahl von Pflanzen in Weitersburg

Unbekannte Täter haben in der Humboldtstraße in Weitersburg zwei größere Pflanzen samt deren Töpfen vor dem Reihenhaus der Geschädigten entwendet. Bereits am vergangenen Wochenende kam es bei der Nachbarin der Geschädigten zu einem solchen Diebstahl von Pflanzen vor dem Anwesen. Hinweise zu dieser ungewöhnlichen Tat werden ebenfalls an die PI Bendorf erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell