Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt bei Kontrollen diverse Verstöße fest

Minden (ots)

Bei Kontrollen auf der Ringstraße und der Hausberger Straße hat die Polizei am Dienstag diverse Verstöße festgestellt. Im Laufe des Tages überprüften die Beamten 618 Fahrzeuge und deren Fahrer.

So standen zwei Autofahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss, als sie zur Mittagszeit auf der Ringstraße in Richtung der "Birne" fuhren. Bei den Überprüfungen eines 25-jährigen VW-Fahrers aus Minden sowie eines zwei Jahre älteren BMW-Fahrers aus dem Großraum Bremen bemerkten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten. Beiden Männer wurden Blutproben entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrern droht jeweils ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot.

Ein 27-jähriger Ford-Fahrer aus Bad Oeynhausen musste ebenfalls seinen Pkw stehen lassen. Bei seiner Überprüfung am frühen Nachmittag an der Hausberger Straße stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Mit einer weiteren Anzeige muss zudem ein 61-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Lippe rechnen. Er wurde von den Einsatzkräften dabei beobachtet, als er an der Ecke Kaiserstraße/Hausberger Straße das Rotlicht einer Ampel missachtete. Neben den Anzeigen erhoben die Beamten bis zum frühen Abend noch 37 Verwarnungsgelder.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell