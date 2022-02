Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Vereinsheim bei der Syrisch-Orthodoxen-Kirchengemeinde

Paderborn (ots)

(CK) - In der Zeit von Mittwochabend (09.02., 21.00 Uhr) bis Donnerstagmittag (10.02., 13.00 Uhr) drangen bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam durch Einschlagen eines Fensters in ein Vereinsheim an der Straße An der Talle ein. Dieses Vereinsheim befindet sich im Keller der Syrisch-Orthodoxen-Kirchengemeinde Paderborn. Aus einem dortigen Büroraum stahlen die Täter Bargeld und flüchteten damit in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Hinweise zu diesem Einbruch geben? Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe gesehen?

Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell