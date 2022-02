Polizei Paderborn

POL-PB: Zehnjähriger Junge läuft vor Auto

Lichtenau (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Langestraße ist am Mittwoch ein zehnjähriger Junge verletzt worden.

Der Junge war gegen 17.20 Uhr gemeinsam mit weiteren Kindern und einem Erwachsenen zu Fuß auf dem Gehweg an der Langestraße unterwegs. In Höhe der Kurve an der Einmündung Schützenstraße lief der Zehnjährige plötzlich auf die Straße. Ein in Richtung Paderborn fahrender 37-jähriger Audifahrer machte eine Vollbremsung, konnte aber eine Kollision mit dem Kind nicht mehr verhindern. Der Junge wurde vom Kotflügel erfasst und schlug gegen die Frontscheibe. Er zog sich leichte Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde das Kind in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell