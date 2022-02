Polizei Paderborn

POL-PB: Schüsse im Riemekepark - Strafanzeige gegen 18-Jährigen

Paderborn (ots)

(mb) Nach mehreren Schüssen im Riemekepark hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag einen Tatverdächtigen (18) gestellt und eine Waffe samt Munition sichergestellt.

Um kurz nach zwei Uhr hörten die Beamten einer Polizeistreife mehrere Schüsse aus dem Riemekepark. Die Polizisten fahndeten nach dem Schützen und entdeckten einen jungen Mann, der in Begleitung einer Frau auf dem Fußweg in Richtung Jahnstraße ging. Der Tatverdächtige gab zu, eine Schreckschusswaffe mitzuführen. Er wurde sofort von den Polizisten gesichert, um einen Zugriff auf die Waffe zu unterbinden. Im Rucksack des 18-Jährigen fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe sowie mehrere dutzend Patronen. Dabei handelte es sich vorwiegend um Platzpatronen aber auch um illegale scharfe Munition eines anderen Kalibers. Zudem entdeckten die Polizisten ein Tütchen mit Cannabis in der Kleidung des Tatverdächtigen. Seine Begleiterin bestätigte, dass der 18-Jährige mehrmals in die Luft geschossen habe. Einen Waffenschein hatte dieser nicht. Ein Grund für den Einsatz der Schusswaffe lag nicht vor. Die Polizei stellte die Waffe, Munition und Drogen sicher. Wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen des Drogendelikts wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

