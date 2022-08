Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (337/2022) Einsatz gestört, Platzverweis nicht nachgekommen - Ermittlungen gegen alkoholisierten 22-Jährigen wegen tätlichen Angriffs eingeleitet

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Am Schützenplatz

Samstag, 13. August 2022, gegen 01.15 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - Weil er einen Polizeieinsatz gestört, dem daraufhin erteilten Platzverweis nicht nachgekommen sein und in der Folge die eingesetzten Beamten beleidigt und schließlich tätlich angegriffen haben soll, hat die Polizei Göttingen Ermittlungen gegen einen jungen Mann aus dem Landkreis eingeleitet. Abgespielt hat sich das Ganze Samstagnacht (13.08.22) gegen 01.15 Uhr auf dem Schützenfest in Gieboldehausen (Landkreis Göttingen).

Nach derzeitigem Stand hatte der unter Alkoholeinfluss stehende 22-Jährige eine polizeiliche Maßnahme wiederholt durch Zwischenrufe gestört, weshalb ihn die Beamten mehrfach aufforderten, sich zu entfernen und ihn schließlich des Festplatzes verwiesen. Als er dem nicht nachkam, sollten die Personalien des Mannes festgestellt werden, was er verweigerte. Im weiteren Verlauf schlug er einem der Polizisten gegen den Arm. Die Beamten brachten ihn daraufhin zu Boden, wo er sich weiter wehrte und die Einsatzkräfte fortwährend beleidigte. Zur Durchsetzung des erteilten Platzverweises sowie aus gefahrendabwehrenden Gründen sollte der Mann nun in Gewahrsam genommen und nach Göttingen transportiert werden. Beim Verbringen zum Streifenwagen biss der 22-Jährige hierbei einem der Polizisten in den Finger. Auf der Dienststelle in Göttingen wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Die Nacht musste er im Polizeigewahrsam verbringen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

