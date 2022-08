Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (336/2022) Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in Lödingsen - Auslöser unbekannt, eine Person leicht verletzt

Göttingen (ots)

Adelebsen, Ortsteil Lödingsen, Hinter dem Dorfe Montag, 15. August 2022, gegen 21.10 Uhr

LÖDINGSEN (jk) - Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ist am Montagabend (14.08.22) gegen 21.10 Uhr in Lödingsen (Landkreis Göttingen) ein Mann leicht verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Der Auslöser des Streites, bei dem nach bislang vorliegenden Informationen auch Steine, Stöcker und Fahrrädern geflogen und ein Besenstiel zum Einsatz gekommen sein sollen, ist bislang unbekannt. Sofort nach Eingang der Mitteilung waren mehrere Funkstreifenwagen aus Göttingen nach Lödingsen geeilt. Eine erste Befragung aller Beteiligten war den Beamten aufgrund der Erregtheit der angetroffenen Personen allerdings nicht möglich. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern also an.

