Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an der Dwoberger Straße in Delmenhorst leicht verletzt.

Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee befuhr die Dwoberger Straße stadteinwärts. Vermutlich aus gesundheitlichen Gründen kam sie von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Steinmauer.

Die Frau aus Ganderkesee wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

An der Mauer entstand kein Fremdschaden, an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell