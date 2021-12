Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Pkw-Fahrer ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 8. Dezember 2021, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 5:35 Uhr einen Pkw-Fahrer auf der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Oldenburg an der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 47-jährige Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Des Weiteren wurde festgestellt, dass der Cloppenburger keine Fahrerlaubnis besitzt.

Ein Arzt entnahm dem Mann daraufhin eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt.

Gegen den 47-Jährigen wurden Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Straßenverkehr und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

