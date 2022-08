Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (338/2022) Mutmaßliche Pedelec-Diebe nach Hinweis von aufmerksamer Anwohnerin in Grone festgenommen

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Grone, Lichtenwalder Straße Montag, 15. August 2022, gegen 15.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Nur kurz nach der Tat hat die Polizei im Göttinger Stadtteil Grone am Montagnachmittag (15.08.22) gegen 15.10 Uhr zwei mutmaßliche Pedelec-Diebe festgenommen. Die beiden 22 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen wurden zur Dienststelle transportiert.

Für den Erfolg maßgeblich entscheidend war der Hinweis einer wachsamen Anwohnerin. Die Frau hatte die beiden Männer dabei beobachtet, wie sie mit ihren älteren Damenfahrrädern in verdächtiger Wiese die Lichtenwalder Straße entlangfuhren. Am Ende der Sackgasse sei einer von beiden dann unter einem Carport verschwunden, während der andere offenbar "Schmiere" stand. Letztlich ließen sie eines ihrer Räder zurück und nahmen stattdessen ein schwarzes Pedelec mit.

Die Zeugin informierte sofort die Polizei, die die beiden mutmaßlichen Fahrraddiebe noch in unmittelbarer Tatortnähe ergreifen und festnehmen konnte. Im Rucksack des 22-Jährigen stießen die Ermittler auf eine Akkuflex und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Beide Festgenommenen verfügen bereits über polizeiliche Erkenntnisse im Bereich der Eigentumskriminalität. Sie wurden am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell