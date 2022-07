Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 12. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Verkehrsunfall, Fahrer leicht, Beifahrerin schwer verletzt

Montag, 11.07.2022, gegen 18:10 Uhr

Aus bislang ungeklärten Gründen kam am frühen Montagabend der 44-jährige Fahrer eines Autos mit seinem Auto beim Befahren der Kreisstraße 5, Bereich Apelnstedt, nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf kam das Auto dann im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Durch den Anstoß im Straßengraben wurden der 44-jährige Fahrer leicht und seine 65-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3500 Euro, es musste abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Schulwegkontrollen

Montag, 11.07.2022, gegen 07:45 Uhr

Am Montagmorgen führten Beamte der Polizei Wolfenbüttel eine gezielte Schulwegkontrolle vor der Wilhelm-Raabe-Schule in Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, durch. Hier fiel besonders ein Autofahrer auf, bei dem sich seine zwei Kinder, fünf und sieben Jahre alt, nicht ordnungsgemäß gesichert im Auto befanden. So saß der Fünfjährige ohne entsprechende Sitzerhöhung auf dem Beifahrersitz. Der Siebenjährige saß völlig ungesichert in einem nicht befestigten Kindersitz auf der Rücksitzbank des Autos. Selbst der 40-jährige Fahrer, Vater der Kinder, führte den PKW ohne ordnungsgemäß angelegten Sicherheitsgurt. Verschiedene Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei appelliert nochmals eindringlich, sich und insbesondere mitfahrende Kinder ordnungsgemäß auf den altersspezifischen Sitzen mit den entsprechenden Rückhaltesystemen zu sichern.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell