POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 11.07.2022:

Peine (ots)

Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Am 11.07. kam es gegen 14:30 Uhr auf der L 475 zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 55-jähriger Mann aus Vechelde tödlich verletzt wurde. In den Unfall waren neben dem verstorbenen Motorradfahrer zwei PKW, ein VW Golf mit einem 24-jährigen Fahrer sowie ein VW Up mit einer 32-jährigen Frau am Steuer, verwickelt. Die beiden PKW-Fahrer sind bei der Kollision leicht verletzt und medizinisch versorgt worden. Der genaue Unfallhergang ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Zusätzlich ist ein Unfallsachverständiger hinzugezogen worden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die L 475 vollgesperrt werden.

