Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Werkstatt

Gleicherwiesen (ots)

Unbekannte Einbrecher machten sich am Dienstag in der Zeit von 01:00 Uhr bis 05:30 Uhr an einer Werkstatt in der Lindnerstraße in Gleicherwiesen zu schaffen. Sie drangen in das Gebäude ein und entwendeten neben einem Sparschwein mit Kleingeld mehrere Akku-Arbeitsgeräte. Ein Schaden von ca. 1.500 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei zu melden.

