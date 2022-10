Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Beteiligter identifiziert

Aalen (ots)

Mainhardt: Verdächtiges Ansprechen von Kindern - Beteiligter identifiziert

Bereits am vergangenen Freitagmittag wurden gegen 12:20 Uhr ein 7-jähriger Junge und ein 9-jähriger Junge in der Heergasse aus einem roten Kleinwagen heraus von einem Mann angesprochen und gefragt, ob sie in seinem Auto mitfahren wollen. Die beiden Kinder rannten im Anschluss nach Hause. Der Vorfall sorgt in den sozialen Medien für vielfache Diskussionen und erfuhr eine große Dynamik, die Verunsicherung in der Bevölkerung hervorruft. Die Polizei informiert, dass der beteiligte Mann durch die Polizei identifiziert werden konnte und die kriminalpolizeilichen Ermittlungen andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell