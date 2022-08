Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220817-2: Polizisten stellen Einbrecher noch am Tatort

Wesseling (ots)

Ein Tatverdächtiger bereits per Haftbefehl gesucht

In der Nacht zu Mittwoch (17. August) hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis zwei bereits polizeibekannte Männer beim Einbruch in das Leergutlager eines Supermarkts in Wesseling gestellt. Einen von ihnen nahmen die Beamten fest, da er im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens per Haftbefehl gesucht wurde.

Gegen 2 Uhr löste die Alarmanlage des am Westring gelegenen Supermarkts aus. Wenig später trafen Polizisten am Einsatzort ein. Ein offenes Schiebegitter im Außenbereich des Leergutlagers fiel den Beamten sofort ins Auge. Als diese den Innenraum des Lagers betraten, trafen sie dort auf die vollkommen überraschten Tatverdächtigen. Nach einer Durchsuchung überprüften die Polizisten die Personalien der Männer. Im Anschluss an die erfolgte Identifizierung durfte einer der Tatverdächtigen nach Hause gehen. Seinen Komplizen hingegen führten die Uniformierten wegen eines bestehenden Haftbefehls ab.

Die Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen zu dem versuchten Einbruch aufgenommen.(hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell