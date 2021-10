Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht auf Schulparkplatz/Renault beschädigt

Emmerich (ots)

Auf Parkplatz an der Leegmeerschule an der Hansastraße kam es am Donnerstag (30.09.2021) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Halterin eines Renaults hatte ihren Wagen gegen 15:45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt und bei Ihrer Rückkehr gegen 16:00 Uhr einen frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug entdeckt. Der Schadensverursacher war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

