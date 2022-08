Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220816-3: Bewaffneter Raubüberfall auf Sonnenstudio - Zeugen gesucht

Wesseling (ots)

Kriminalpolizei ermittelt Hintergründe zu gleichgelagertem Delikt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem derzeit noch nicht identifizierten Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Samstagabend (13. August) in Wesseling-Keldenich die Angestellte (23) eines Sonnenstudiobetreibers mit einer Pistole bedroht und Bargeld gefordert zu haben. Ohne Beute flüchtete der Täter von der Straße 'Im blauen Garn' in Richtung Mühlenweg. Die zuständigen Kriminalbeamten prüfen derzeit, ob der Gesuchte auch für einen weiteren Überfall verantwortlich sein könnte.

Siehe dazu auch die Pressemitteilung Ziffer 1 vom 12. August 2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5295497

Mit der Pistole in der Hand soll der Unbekannte gegen 22.10 Uhr das an der Straße 'Im blauen Garn" gelegene Sonnenstudio betreten haben. Er habe nach derzeitigem Sachstand die Angestellte bedroht und Bargeld gefordert. Als die Mitarbeiterin nicht sofort Bargeld herausgab, verließ der Täter die Geschäftsräume und flüchtete.

Zur Tatzeit soll der Räuber einen weißen Pullover, eine weiße Basecap und eine Brille mit schwarzem Rahmen getragen haben. Sein Gesicht habe er hinter einer weißen FFP2-Maske verborgen gehalten.

Die zuständigen Ermittler suchen dringend Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell