Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220816-1: Radfahrerin im Kreisverkehr angefahren

Bergheim (ots)

Pedelec-Fahrerin zieht sich bei Sturz leichte Verletzungen zu

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Zieverich ist am Montagnachmittag (15. August) eine Pedelec-Fahrerin (56) von einem Auto erfasst worden. Durch die Kollision stürzte die Frau und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Polizisten nahmen den Unfall auf.

Nach ersten Ermittlungen war ein Autofahrer (43) in seinem Mercedes auf der Aachener Straße in Richtung Elsdorf unterwegs. Als der 43-Jährige in Höhe der Lechenicher Straße in den Kreisverkehr einfuhr, sei es zu einer Kollision mit der Radfahrerin gekommen, die bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes habe die Frau die Kontrolle über ihr Pedelec verloren und sei gestürzt.

Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bereits aufgenommen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell