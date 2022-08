Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220815-2: Beim Abbiegen mit entgegenkommendem Auto kollidiert

Bergheim (ots)

Rettungskräfte bringen Schwerverletzte ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall in Bergheim-Paffendorf sind am Samstagabend (13. August) vier Menschen (m31, w33, w51, m59) verletzt worden. Rettungskräfte brachten die 51-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Alle anderen Verletzten konnten die Krankenhäuser nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Nach ersten Ermittlungen war die 33-Jährige gemeinsam mit ihrem Beifahrer (31) in einem Kia auf der Bundesstraße 477 in Richtung Bergheim unterwegs. Nach derzeitigem Sachstand soll sie in Höhe der Auffahrt zur Bundesautobahn 61 nach links abgebogen sein, um ihre Fahrt in Richtung Venlo fortzusetzen. Dabei sei es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Dacia gekommen. Dessen Fahrer (59) zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu, während seine Beifahrerin (51) schwer verletzt wurde.

Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport der Fahrzeuge. Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf, sicherten die Spuren an der Unfallstelle und fertigen eine Verkehrsunfallanzeige. (he)

