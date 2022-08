Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220815-1: Falsche Polizisten stehlen Habseligkeiten eines Rentners

Frechen (ots)

Trickdiebe geben sich als Zivilpolizisten aus und erbeuten Bargeld sowie Schmuck

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 40 Jahre alten und ungefähr 185 Zentimeter großen Mann. Ihm und seiner Komplizin wird vorgeworfen, sich am Freitagabend (12. August) in Frechen als Kriminalpolizisten ausgegeben zu haben. Mit diesem Trick gelang es den beiden Tätern in die Wohnung eines Rentners (82) zu gelangen und dort Bargeld und Schmuck zu entwenden.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen wartete der Täter mit seiner Begleiterin vor einem Mehrfamilienhaus in der Hubert-Prott-Straße. Als der 82-Jährige gegen 19.30 Uhr nach Hause kam, überrumpelten die beiden falschen Polizisten den Senior mit einer dramatischen Geschichte. Sie erklärten dem betagten Herrn, dass in seine Wohnung eingebrochen worden war und nun eine polizeiliche Durchsuchung erforderlich sei. Die Gutgläubigkeit des Geschädigten nutzen die Täter schamlos aus, durchwühlten die Schränke des Mannes und rafften Wertgegenstände und Erinnerungsstücke zusammen. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe unerkannt.

Die zuständigen Kriminalbeamten prüfen derzeit Zusammenhänge zu einem weiteren gleichgelagerten Trickdiebstahl. (Pressemitteilung Ziffer 3 vom 12. August 2022, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5295789).

Polizistinnen und Polizisten in ziviler Kleidung kommen nie unangekündigt zu Geschädigten nach Hause. Echte Beamte können sich mit einem Dienstausweis der Polizei ausweisen. Rufen Sie schon beim geringsten Zweifel an der Echtheit eines angeblichen Polizisten umgehend die Notrufnummer "110" an. Dort können Polizeieinsätze in wenigen Sekunden recherchiert und bestätigt werden. Bitte informieren Sie Angehörige und andere Personen in ihrem Umfeld über die geschilderte Vorgehensweise der Diebe. Für weitere Informationen stehen Ihnen die Berater der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02233 52- 4817 zur Verfügung. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell