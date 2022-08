Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit aufmerksamen Zeugen überführt betrunkenen Fahrer - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag Nachmittag (12.08.2022) auf der Euskirchener Straße. Der 67-jährige Pkw-Fahrer beabsichtigte, mit seinem Pkw nach rechts in die Badorfer Straße abzubiegen. Er scherte bei dem Abbiegevorgang zu weit nach links aus und kam zunächst vor dem Pkw des zweiten Unfallbeteiligten zum Stillstand. Der Unfallverursacher verließ nach diesem Abbiegemanöver kurz seinen Pkw und torkelte augenscheinlich an der Unfallstelle. Danach stieg er zurück in seinen Pkw VW und fuhr anschließend weiter und kollidierte dabei mit dem Pkw des zweiten, 56-jährigen, Unfallbeteiligten. Danach entfernte sich der Bonner mit seinem Pkw vom Unfallort. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte der Unfallfahrer ermittelt werden. Es besteht der Verdacht, dass der Unfallverursacher unter erheblichem Alkoholkonsum seinen Pkw führte, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Insgesamt wurde der entstandene Sachschaden auf 1000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.(La.)

