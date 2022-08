Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand einer Gartenhütte

Finnentrop (ots)

Am Samstag (06.08.2022) kam es gegen 13:00 Uhr zu einem Brand in der "Hauptstraße" in Heggen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde im Verlauf von Gartenarbeiten durch die Verwendung eines Gasbrenners eine Hecke in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hütte über und wurde letztlich von der Feuerwehr Finnentrop gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei warnt aktuell vor der Unkrautbekämpfung mit Gasbrennern. Durch das trockene Wetter der letzten Wochen sind manche Sträucher, Hecken und Bäume so trocken, dass oft nur ein Funke genügt, um ein richtiges Feuer zu verursachen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell